Dolandırıcıların sahte dolarla düşük kur vurgunu!

İstanbul'da ulaştıkları vatandaşlara yurtdışında ticaretle uğraştıklarını söyleyen 4 kişi, “Bizde yüklü miktarda dolar var. Türkiye'ye kaçak yollarla sokacağız. İstersen sana düşük kurdan verebiliriz” teklifinde bulundu. Yapılan teklifi kabul eden bir iş insanından teminat için 5 bin dolar isteyen şüpheliler, karşılığında sahte dolarla çektikleri görüntüleri gönderdi. Görüntüleri görünce ikna olan iş insanı bir kafede buluşarak 5 bin doları verdikten, bir daha şüphelilere ulaşamayınca soluğu savcılıkta aldı.

LÜKS REZİDANSLARA OPERASYON

Savcılık talimatı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri buluşma adresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kullandıkları araç belirlenerek takibe alındı. Yapılan takipler sonucu Ataşehir'de iki lüks rezidansa operasyon düzenlendi.

SAHTE 15 MİLYON DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında Mahir U., Uğur K., Deniz N. ve Suriyeli Hayel İ. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları rezidans ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda sahte oldukları belirlenen yaklaşık 15 milyon dolar ve para sayma makinesi ele geçirildi.

SAHTE DOLARLA GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLER

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alınırken, kullandıkları cep telefonları ise incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin ağına düşürdükleri vatandaşları ikna edebilmek için sahte dolarla çekilen görüntüleri gönderdikleri belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.