Dolandırıcının gerçek mesleği şoke etti!

Gaziantep’te bir davası olan esnaf S.E.’ye kendini Yargıtay hakimi olarak tanıtıp, “Her türlü uyuşmazlığı çözerim” diyen M.B., İstanbul Barosu’na kayıtlı başka bir avukat aracılığıyla vekalet aldı.

VERDİĞİ CEVAPLAR AVUKATI ŞÜPHELENDİRDİ

S.E., Yargıtay hakimi zannettiği M.B.’yi, avukat Salih Ergen ile görüştürdü. Ergen, durumdan şüphelenerek hukuki sorular sordu. Sorulara yanlış cevap veren M.B.’nin dolandırıcı olduğunu anladı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KAHVALTI YAPARKEN YAKALANDI

Polis tarafından bir kafeteryada kahvaltı yaparken gözaltına alınan zanlının üzerinde sahte Yargıtay hakimi kimliği ile aynı adı taşıyan sahte avukatlık kimliği çıktı.

BOŞANMA DAVALARINA GİRMİŞ

M.B.’nin 2005 yılında İstanbul ve Trakya bölgesindeki pek çok davaya boşanma avukatı girdiği, Lüleburgaz Adliyesi’nde suçüstü yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı.

13 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ

M.B.’nin, lise mezunu ve su tesisatçısı olduğu, kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen M.B. ‘sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)