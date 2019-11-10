Dolmabahçe’de rekor katılım

İstanbul’un dört bir yanından binlerce vatandaş sabahın ilk saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı’na gelmeye başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde anmak isteyen İstanbullular son yılların rekor katılımını gerçekleştirdi. Beşiktaş-Dolmabahçe arasında yaşanan yoğunluktan dolayı, trafik durma noktasına geldi.

“DERİN BİR ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ”

Dolmabahçe’yi ziyaret eden 7’den 70’e binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile bol bol fotoğraf çektirdi. İstanbul’un çeşitli noktalarından gelen vatandaşlar, derin bir üzüntü yaşadıklarını ancak Atatürk’ü anmaktan onun ismini yaşatmaktan dolayı gurur duyduklarını aktardı.

İSTANBULLULAR DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odada Atatürk'ün yatağı Türk bayrağı ile örtülmüş olarak ve saraydaki saatler de Atatürk'ün ölüm anında sonsuza kadar durdurulmuş durumda. Buradaki koridorun sonunda ayrıca Atatürk'ün kullandığı banyo ve içerisinde ilaçlarının olduğu dolap var. Atatürk’ün hayatının son anlarını geçirdiği odayı görmek isteyen onu anmak isteyen İstanbullular, duygu dolu anlar yaşadı.