Dolmuş kapısında tehlikeli yolculuk

İstanbul'daki dolmuşçu terörü görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Şahintepe-Yenibosna seferini yapan bir dolmuş, ayakta yolcu alacak yer kalmayınca insan hayatını hiçe sayarak kapıda yolcu almaya başladı. O anlar, dolmuştaki bir yolcunun cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Kapıda yolculuk etmek zorunda kalan vatandaşın, güvenilir bir şekilde indiği öğrenildi.

VATANDAŞLAR DA ŞİKAYETÇİ

Denetimsizlikten şikayetçi olduklarını belirten vatandaşlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu şekilde yolculuk etmek zorunda olduklarını söyledi. Denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen vatandaşlar, “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

DOLMUŞÇULAR: O ZAMAN BİNMEYİN

Mahalle sakini Duran Kıvanç, bu olayın her sabah tekrarlandığını belirterek, “Şoförlere tıka basa almayın dediğimizde bizi o zaman binmeyin diye tersliyorlar” ifadelerini kullandı.