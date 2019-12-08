Domuz avına giden adamın sır ölümü araştırılıyor!

Olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında Kırsal Güvendik Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası İsa Kara, arkadaşları ile birlikte domuz avına çıktı. Av sırasında Kara, ormanlıkta kaybolması üzerine arkadaşları av köpekleri ile aramaya başladı. Yapılan aramalar sonucunda, avcılar bir Kara’yı göğsünden vurulmuş ve hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kara’nın öldüğü belirlendi. Kara’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA