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Domuz avında kurşunların hedefi oldu!

Mersin'in Erdemli ilçesinde domuz avı esnasında av tüfeği ile kazara vurularak ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

19:19 -
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Domuz avında kurşunların hedefi oldu!

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Batısandal Mahallesinde Yanıkhan Örenyeri yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Ercan (28) tarlalarının çevresinde domuz olduğunu fark ettiği yakınlarıyla birlikte sürek avı başlattı.

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Av esnasında çevresinden gelen kurşunların hedefi olan Ercan ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne getirilen Hüseyin Ercan, tüm çabalara rağmen yolda hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları Ercan’ın ölüm haberiyle yıkıldı. 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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