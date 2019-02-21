Dondurucu soğuklar için saatler kaldı! İstanbul dikkat kar geliyor… | Meteoroloji’den son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı ve yurda yaklaşmakta olan soğuk hava dalgası tahmin haritalarına takıldı. Gelen soğuk hava dalgasıyla beraber sıcaklık değerleri İstanbul’da ve yurdun kuzeybatı illerinde hızla düşecek. Kar yağışıyla beraber soğuk bir hafta sonu geçirilecek.

KARLI HAFTA SONU GELİYOR!

Cuma gecesinden itibaren hızla düşecek olan sıcaklıklarla beraber cumartesi ve pazar Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi’nin kuzeyi ve Batı Karadeniz’de kar yağışı bekleniyor.

BUGÜN SİS VE PUSA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla'nın güney kıyıları, Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere Kuzey Ege ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.