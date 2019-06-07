Dönüş çilesi devam ediyor! Trafik durma noktasına geldi

Ramazan bayramını memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşlar, dönüşü tatilin son gününe bırakmayıp yollara çıktı. Bayramı İstanbul dışında geçirenlerin dönüşleri sürerken, öğleden sonra, TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde trafik, durma noktasına geldi. TEM yolu Kocaeli geçişinde özellikle 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere rampasında sürücülerin yavaşladığı görüldü. İzmit’te tünel ve viyadükler ile Körfez ilçesi geçişi ve Dilovası rampa çıkışında yoğunluk oldu. Sıcaktan bunalan sürücüler, yol kenarlarındaki dinlenme tesislerine girip, mola verdikten sonra yeniden yola devam etti.

ANKARA-BURSA YOLUNDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Ankara-Bursa yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Ankara’dan Bursa’ya gitmek için İnegöl’den geçen araç sürücüleri bazı bölgelerde trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Uzun araç kuyruğunu gören bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandıkları dikkat çekti. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan ilerleyen saatlerde trafikte yoğunluğun daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Emniyet ekipleri sürücüleri kurallar karşı uyararak dikkatli bir şekilde seyir etmelerini istedi.

TEKİRDAĞ’DA DA DURUM AYNI

Ramazan Bayram tatili nedeniyle Tekirdağ ve adalara gidenler de dönüş yoluna geçti. Aynı anda çok sayıda aracın trafiğe çıkması özellikle üniversite ve Yeniçiftlik mevkilerinde yoğunluğa neden oldu. AJANSLAR