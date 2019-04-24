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Dört askerimizin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

19 Nisan'da 4 askerimizin şehit düştüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG'li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

12:02 -
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Dört askerimizin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi’ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG’li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Seriberi Üs Bölgesi’ne bir grup PKK/YPG’li teröristin sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen hava harekatında, 19 Nisan’da piyade erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı’nın şehit olduğu bölgede bir grup terörist etkisiz hale getirildi.
ANKARA (AA)

Son güncelleme: android-time 12:03 24.04.2019
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