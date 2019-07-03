Dört ilde 29 şirkete FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. FETÖ yapılanmasının mali ayağına yönelik olduğu düzenlenen operasyon İstanbul, İzmir, Ankara ve Bilecik'te gerçekleştirildi.

47 KİŞİ ARANIYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen çalışmanın; FETÖ'yü fonladığı iddia edilen 29 şirkete yönelik olduğu öğrenildi. Dosya kapsamında 47 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği dile getirildi. Sabah saatlerinde başlatılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği belirtildi.