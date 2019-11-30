Dört kişinin yaralandığı silahlı kavga kameralara yansıdı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Beyoğlu ilçesi Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'ndeki bir internet kafede meydana geldi.

İddiaya göre, 4 kişinin yaralandığı olay kafe önünde yaşanan bir tartışmayla başladı.

Kavgaya dönüşen tartışmada, bıçak ve sopalar kullanılırken, bir kişi silahını çekerek, internet kafede bulunan ve aynı aileden olan Orhan O., Mehmet Nezir O., Ensari O. ve Taner O.'ya ateş etti.

Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, İstanbul Emniyetine bağlı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, silahla ateş eden kişinin Yusuf A. olduğunu belirlendi.

Şüpheli olay günü gözaltına alınırken, kameralardan kavgada bıçak kullanan bir kişi daha tespit edildi. Bu şüphelinin ise Mücahit A.olduğu anlaşıldı. Mücahit A.'da dün gece düzenlenen baskınla evine girerken yakalandı.

GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Yaşanan olayın güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde; internet kafe önünde kalabalık bir grubun olduğu görülüyor. Şüphelinin iki aracın arasından internet kafeye doğru ateş ettiği dikkat çekiyor. Aynı kişinin daha sonra geriye çekilerek ateş etmeye devam ettiği görülüyor.

UYUŞTURUCUDAN KAYITLARI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet’e götürülürken, Yusuf A.'nın 2 “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak”, 1 “Evden Hırsızlık”, 1 “Kasten Yaralama” ve bir de “Mala Zarar Verme” suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Mücahit A.'nın ise 1 “Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti” ve 2 “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” konularından kaydı olduğu belirtildi.