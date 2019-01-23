Dört yaşındaki Furkan otel havuzunda can verdi

Geçtiğimiz Pazar günü Sakarya Kurudere İlçesi Merkez Camii Müezzini H. ile eşi Kur’an kursu öğretmeni S. E., 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte Diyanet İşleri Bakanlığı'nın düzenlediği seminere katılmak için Antalya’nın Manavgat İlçesi’ne giderek kalacakları otele yerleşti.

OTEL HAVUZUNDA ÖLDÜ

Otelin havuzuna giren 4 yaşındaki minik boğularak hayatını kaybetti. Baba. Hüseyin E., “Antalya'da eşimin semineri vardı. Seminer dolayısıyla Antalya Manavgat'ta ki bir otelle gitmiştik. Fakat evladımızın otelin havuzunda boğuldu. Acımız büyük” dedi.

Seminer için gittikleri otelde çocuklarını kaybeden aile yıkılırken, Furkan Selim E.'ın cansız bedeni ailenin memleketi olan Bolu'ya bağlı Dörtdivan İlçesi Kuruca köyüne getirildi. Bolu'da toprağa verilen 4 yaşındaki Furkan Selim E.'ın cenaze namazını Karasu İlçe Müftüsü Mustafa Aydın kıldırdı.

Minik Furkan'ın otel havuzuna nasıl girdiği ve yaşanan acı olayda otel yönetiminin kusuru olup olmadığı araştırılıyor.