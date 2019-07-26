Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’ye: F-35’i vermiyor musunuz, başka yerlere döneriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bundan sonraki ilk seçim 2023 haziranında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Siyasi partiler özellikle de AK Parti millete hizmet kapısıdır. İhtirasları hırsları yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakacak olursak AK Parti’de gözünü açan bir nesil siyasette yetiştirdik.

‘AK PARTİ’NİN BİRİKİMİ TÜRKİYE’NİN BİRİKİMİDİR’

AK Parti’nin birikimi Türkiye’nin birikimidir. Sizlerden hiç vakit kaybetmeden, şehirlerinize döner dönmez hemen 2001’den bugüne partimizde görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, varsa dertleri, sıkıntıları, onlara çözüm aramanızı, daha önemlisi kendileriyle irtibatı kesmemenizi talep ediyorum. Kapısını çalmadığımız hane kalbine dokunmadığımız birey bizim değildir. Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, kaliteli oluyor. Bu parti, inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir. 31 Ocak 2019 tarihinde ‘Memleket işi gönül işi’ diyerek mahalli seçimlerde milletimize olan taahhütlerimizi kamuoyuna ilan ettik. Bu belge ile milletimize şehir planlarını uzun vadeli hazırlama sözümüz var. Altyapı ve ulaşım sorunlarını tüm şehirlerimizde çözme taahhüdünde bulunduk. Milletimiz bize itibar etti. AK Parti kurulduğu günden beri sözünün eri olmuş bir parti. Sözümüzü yutmadık. Şu anda hemen inkara başladılar. Birçok verdikleri söz şu anda sanki verilmemiş gibi konuşmaya başladı. Durun bakalım. Önümüzde daha çok önemli süreç var. Ne yaptıklarınızı hep göreceğiz. AK Parti’nin belediye meclis üyeleri bulundukları her yerde denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır. Hamallığını üstlendiğimiz mukaddes yükü taşıma mecali bulamayan, ikaz beklemeden bayrağı derhal bir sonraki dava arkadaşına bırakmalıdır

Pençe-1 ve Pençe-2 harekatlarıyla Fırat’ın doğusundaki teröristlerinde Kuzey Irak’la irtibatını kesmiş olacağız. Erbil’deki konsolosluk görevlimize saldırı, harekatımızın ne kadar isabetli olduğunun teyididir. Konsolosluk görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını da yakaladık. Eksik varsa ya da başarılı bir operasyonla inlerinde etkisiz hale getirdik

‘S-400’Ü NİSAN 2020’DE AKTİF OLARAK KULLANMAYA BAŞLAYABİLECEĞİZ’

Amerika ile Suriye sınırlarımız boyunca yaklaşık 35 km derinliğinde ülkemiz kontrolünde güvenli bölge oluşturma görüşmelerimiz sürüyor. Rusya'dan satın aldığımız S-400 konusunda Amerika'nın aklıselimle hareket edeceğini umuyorum. Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. F-35'ten dışlanmak başta olmak üzere tehditlerin hiçbiri bizi alıkoymayacağını bir kez daha ifade etmek isterim. Bu meselede Türkiye’ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalıdır. Biz bağcıyı dövmek değil üzüm yemek peşindeyiz. Kendi hava savunma sistemlerimizi, harp alt yapımızı geliştirme konusundaki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız

‘F-35’İ VERMİYOR MUSUNUZ, BAŞKA YERLERE DÖNERİZ

F-35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Eli bağlı duramayız. Türkiye’de Bay Kemal veya dirsek temasında olan adamları yok Türkiye’de AK Parti var Cumhur İttifakı var. Kıbrıs’ta biz garantör ülkeyiz. Yunanistan garantör ülke. AB gözlemci. Kapılarında adeta dilenci gibi beklettiler. İHA mı alacağız SİHA mı alacağız. Vermediler. Sayın Bush bir gün bana ‘Sayın Başbakan size bu yapılanı kabul etmem dedi. Çağırdı o zaman Dışişleri Bakanı Powell’a dedi ki böyle olmaz 48 saat İHA’ları vereceksiniz. Ondan sonra böyle bir süreç başladı. Bu yeter mi?

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ İNDİRİMİ KARARINA İLK YORUM

31 Mart seçimlerine birkaç gün kala gerçekleştirilen ikinci saldırıyı süratle etkisiz hale getirmeyi başardık. Özellikle saldırı kanallarını hızlı bir şekilde kapattık. Bir takım kötü amaçlı girişimlere karşı gerekli tedbirleri almış olduk. Yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için yüksek olduğunu savunuyordum. Bunu o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Oyalama takdikleriyle gittiler. Dün Merkez Bankası faizlerde düşüşe gittik battık mı bittik mi? Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Olması gereken buydu bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar kademeli şekilde devamı gerekir. Faiz düştükçe enflasyon düşer çıktıkça çıkar

‘ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL BİZ SANA MI SORUP DA ADIM ATACAĞIZ’

Bugün yüksek faizle hükümetimizi devamlı sigaya çeken Bay Kemal şimdi de faizlerin bu şekilde indirilmesinden rahatsız olmuş Merkez Bankası ile alakalı olarak itibarı sıfırdır diye açıklamada bulunuyor. Anlamak mümkün değil biz sana mı sorup da adım atacağız? Yeni yönetim sisteminden rahatsız. İlla parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyormuş. Tek adam benmişim. Tek adamlığı sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz. Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu’nun aldığı kararı hayati bir dönüm olarak görüyorum. Bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz