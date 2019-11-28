Dövdükleri bekçinin silahını alıp kaçtılar

Olay, gece yarısı Çankaya’nın Çankırı Caddesi’nde meydana geldi. Bir lokantanın önünde kimliği belirsiz kişilerle tartışan bir vatandaş, kavganın büyümesi üzerine dayak yedi. Dövdükleri vatandaşın üzerinde bulunan silahını da alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

OTOMOBİLLE KAÇTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen vatandaşın bekçi olduğunu ve olay sırasında sivil olduğunu öğrendi. 34 LB 2348 plakalı otomobille kaçtıkları belirlenen ikisi kadın üç şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. (İHA)