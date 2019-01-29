DP lideri Gültekin Uysal: Bugün ülke kravatlı soyguna muhataptır

Demokrat Parti, Konya büyükşehir dahil olmak üzere 11 seçim bölgesinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Esnaf ve Sanatkârlar Odası Konferans salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısına DP Genel Başkan Gültekin Uysal da katıldı.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, melez bir demokrasinin Türkiye’de hayat bulduğunu söyledi. Uysal, “Demokraside küme düştüğümüz ortadadır. Türkiye'de verilere baktığınızda demokratik bir ülke olmaktan çıkmış, melez demokrasiler diyebileceğimiz zorluklar ortaya çıkmıştır” dedi.

“BUGÜN BU ÜLKE KRAVATLI SOYGUNA MUHATAPTIR”

“Bugün Türkiye'de, ne siyasi ne adli ne de idari denetim yapabilmek mümkün değildir” diyen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, ülkenin kravatlı bir soyguna muhatap kaldığını belirtti.

Uysal konuşmasında şunları ifade etti; “Türkiye'de kamu kaynaklarının çarçur edildiği, yolsuzluklarla beraber çarpık anlayışlarla keyfi uygulamalarla beraber, milletin alınterinden aldığımız vergileri ülkede, doğru hedeflere değil, birilerinin şahsi ve keyfi hedeflerine hizmet eder halde görüyoruz.

Bugün bu ülke açık bir şekilde kravatlı soyguna muhataptır. Kendi soydukları yetmiyor, kamu özel işbirliğiyle beraber bu ülkenin kaynaklarını elbirliğiyle yağlama cihetinde bulunuyor.

Kamu özel işbirliğiyle beraber 59 milyar dolar civarında yapılan yatırımın sözleşme sürelerinin sonunda milletin cebinden 130 milyar dolar gibi bir kaynak çıkacaktır. Bizim itirazımız milletin alınterinin milletin helal kaynaklarının çarçur edilmesinedir. Özellikle yerel yönetimlerin değişen mahiyetleri dolayısıyla belediyelerden başlayarak devleti ele geçireceklerini zannedenlerin 15 Temmuz'da Türkiye'yi nasıl bir bela ile karşı karşıya bıraktığını yakın zamanda yaşadığımız acı tecrübeler ortaya koymuştur. Gönlümüz istiyor ki; Türkiye acı tecrübelerle bu gerçekleri öğrenmesin. Bu büyük ülkenin bu büyük geçmişine sırtınızı dayayacağınıza sırtınızı döner iseniz mukadderat ile eninde sonunda karşı karşıya kalırsınız” dedi.