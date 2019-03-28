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DP meclis üyesine kuzeni saldırdı

İstanbul Çekmeköy’de seçim çalışmalarını yürüten Demokrat Parti meclis üyesi adayı Burak Dönmez aralarında çıkan tartışma sonucu kuzeninin saldırısına uğradı. Burak Dönmez kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kuzeni Cengiz A. ise gözaltına alındı.

Tugay SADAY
18:20 -
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DP meclis üyesine kuzeni saldırdı

Çekmeköy Güngören Mahallesinde seçim çalışması yürüten Demokrat Parti Çekmeköy Meclis Üyesi Adayı Burak Dönmez ile kuzeni Cengiz A. arasında tartışma yaşandı.

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Yaşanan tartışmanın alevlenmesi üzerine Cengiz A. kuzeni Burak Dönmez'in kafasına şişeyle vurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavgaya tutuşan iki kuzen ayrıldı. Kafasından yaralanan Burak Dönmez hastaneye götürülürken, Cengiz A. ise gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Cengiz A. sorguya alınırken, olayın siyasi boyutunun olmadığı belirtildi.

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Son güncelleme: android-time 18:21 28.03.2019
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