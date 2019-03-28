DP meclis üyesine kuzeni saldırdı

Çekmeköy Güngören Mahallesinde seçim çalışması yürüten Demokrat Parti Çekmeköy Meclis Üyesi Adayı Burak Dönmez ile kuzeni Cengiz A. arasında tartışma yaşandı.
Yaşanan tartışmanın alevlenmesi üzerine Cengiz A. kuzeni Burak Dönmez'in kafasına şişeyle vurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavgaya tutuşan iki kuzen ayrıldı. Kafasından yaralanan Burak Dönmez hastaneye götürülürken, Cengiz A. ise gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Cengiz A. sorguya alınırken, olayın siyasi boyutunun olmadığı belirtildi.
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.