DP’nin İstanbul Sancaktepe adayı Gökhan Çakır oldu

Başkanlık için Sancaktepe’de çalışmalara başlayan Çakır, adaylığıyla ilgili şunları söyledi;

“VATANDAŞLARIMIZIN ALTERNATİF ARAYIŞINDA OLDUĞUNU GÖRDÜK”

“Başka bir Sancaktepe mümkün” sloganıyla yola çıkan ve Demokrat Parti’den belediye başkan adayı olduğunu duyuran Çakır, “Yaptığımız saha çalışmalarında vatandaşlarımızın alternatif arayışında olduğunu gördük. Bu arayışlara tepkisiz kalmak, yıllardır bu bölgede ticaret yapan bir iş adamı olarak bize bir sorumluluk yükledi. Bu sorumluluğun bilinciyle aday olmaya karar verdik. Sancaktepe’deki hemşehrilerimiz müsterih olsun. Sorunlara hakim olduğumuz kadar nasıl çözüleceğini de biliyoruz” dedi.