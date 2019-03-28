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Drift atan sürücüye ibretlik ceza!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanan alkollü sürücü R.A.'ya, 6 bin 12 TL ceza kesilirken, ehliyetine el konularak, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

22:47 -
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Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde drift yaparak, trafiği tehlikeye düşüren R.A. yönetimindeki 26 ASB 509 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı araç, yaklaşık 1 saat süren takip sonucu polis tarafından önü kesilerek, durduruldu.

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Alkollü olduğu belirlenen sürücü R.A.’ya toplam 6 bin 12 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan R.A.’nın aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, otoparka çekildi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 22:54 28.03.2019
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