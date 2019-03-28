Drift atan sürücüye ibretlik ceza!

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde drift yaparak, trafiği tehlikeye düşüren R.A. yönetimindeki 26 ASB 509 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı araç, yaklaşık 1 saat süren takip sonucu polis tarafından önü kesilerek, durduruldu.

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Alkollü olduğu belirlenen sürücü R.A.’ya toplam 6 bin 12 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan R.A.’nın aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, otoparka çekildi. DHA