Drift attı, 5 Bin TL cezayı yedi

Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bir kavşakta otomobili ile drift yapan sürücüyü görüntüleyen mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, görüntüden yola çıkarak plakasını belirlediği otomobili kısa sürede buldu. Ekipler, sürücü Ömer Faruk E.’ye 5 bin 10 TL para cezası kesti ve ehliyetine 60 gün süreyle el koydu. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men etti.

YOL ORTASINDA HALAY

Atakum’da yaşanan başka bir olayda ise; Nişantaşı Caddesi’nde hareket halinde olan düğün konvoyundaki bir araç yolu kapattı. Ardından diğer sürücüler de araçlarından inerek çalınan davul zurna eşliğinde yol ortasında halay çekip göbek attı. Diğer araç sürücüleri ise bu duruma korna çalarak tepki gösterirken, yolu trafiğe kapatıp davul zurna eşliğinde göbek atan araç sürücüleri ise tepkilere aldırış etmeden eğlenmeyi sürdürdü. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki gördü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği, “İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne gelen ihbarda, Abdullah Gül Bulvarı Hastane Kavşağı Nişantaşı Caddesi istikametine giden düğün konvoyunun yolu kapattığı bilgisi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edilmiştir. Trafik ekipleri olay yerine intikal ettiğinde ihbar edilen araç veya araçların olay yerinden ayrıldıkları anlaşılmış olup anılan araç veya araçların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.