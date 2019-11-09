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Drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza

Karabük'te, otomobili ile 2 ayrı yerde drift yapan sürücüye, polis ve jandarma ekiplerince toplam 10 bin 20 TL ceza uygulandı.

19:14 -
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Drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza

Karabük’te yaşayan A.I. mahalle arasında toplanan kalabalığın yaktığı meşaleler eşliğinde drift yaptı. Ortalığı dumana boğan, çıkarttığı sesle çevreye rahatsızlık veren sürücü, ellerinde meşaleler ile kendisini izleyenleri de tehlikeye attı. A.I., Kemaloyman Sanayi Sitesi'nde drift yapmayı sürdürdü. A.I. yaptığı drift anlarını kaydettirip, sosyal medyada yayınladı.

 

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Görüntüler üzerine araştırma başlatan polis ve jandarma, 78 AB 065 plaka aracın sürücüsü A.I.'ye toplam 10 bin 20 TL ceza uyguladı.  DHA

 

Son güncelleme: 19:15 09.11.2019
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