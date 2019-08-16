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Drone görüntüleri faciayı gözler önüne serdi

Muğla’da Bodrum Mumcular orman yangını sonrası bölge drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Bayır Mahallesi'nin büyük tehlike atlattığı yangının izleri net bir şekilde görüldü.Yılmaz Öztürk isimli bir vatandaş, evini zor kurtardığını anlattı.

Mustafa SARIİPEK / Muğla
11:45 -
Haberler Gündem
Drone görüntüleri faciayı gözler önüne serdi

Bodrum Mumcular Bayır Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını sonrası bölge havadan drone ile görüntülendi. 7 Ağustos günü öğle saatlerinde çıkan ve aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında Bayır Mahallesi büyük tehlike atlatmıştı yangın zorla kontrol altına alınmıştı.

Yanan alanın büyüklüğü drone ile havadan görüntülendi

Alandaki soğutma çalışmaları da bittikten sonra, drone ile çekilen görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, zeytinlik alanların büyük bir kısmını ve köyü çevreleyen ormanları yok eden yangının izleri net bir şekilde görülüyor.

Yangında 600 zeytin ağacı ve 30 arı kovanı yanan Yılmaz Öztürk

“EVİMİ ZOR KURTARDIM”

Yangında 600 zeytin ağacı ve 30 arı kovanı yanan Yılmaz Öztürk adlı vatandaş evini ise yanmaktan son anda kurtardığını anlattı. Öztürk, “Arı kovanlarım, zeytinliğim, bahçemdeki meyve ağaçları ve saman paketlerim yandı. Evimizi zor kurtardık. Orman arazöz ekipleri ve havadan helikopterler olmasaydı evimizde yanacaktı. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

Yılmaz Öztürk’ün arı kovanları yangında küle döndü

Son güncelleme: android-time 11:47 16.08.2019
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