Drone görüntüleri faciayı gözler önüne serdi

Bodrum Mumcular Bayır Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını sonrası bölge havadan drone ile görüntülendi. 7 Ağustos günü öğle saatlerinde çıkan ve aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında Bayır Mahallesi büyük tehlike atlatmıştı yangın zorla kontrol altına alınmıştı.

Alandaki soğutma çalışmaları da bittikten sonra, drone ile çekilen görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, zeytinlik alanların büyük bir kısmını ve köyü çevreleyen ormanları yok eden yangının izleri net bir şekilde görülüyor.

“EVİMİ ZOR KURTARDIM”

Yangında 600 zeytin ağacı ve 30 arı kovanı yanan Yılmaz Öztürk adlı vatandaş evini ise yanmaktan son anda kurtardığını anlattı. Öztürk, “Arı kovanlarım, zeytinliğim, bahçemdeki meyve ağaçları ve saman paketlerim yandı. Evimizi zor kurtardık. Orman arazöz ekipleri ve havadan helikopterler olmasaydı evimizde yanacaktı. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.