DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR DSİ sonuçları için heyecanlı bekleyiş

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam 500 personel alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde İŞKUR aracılığıyla alınmıştı. Kura çekimi ise dün gerçekleştirdi. Kura ardından adaylar sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları ile ilgili resmi duyuru gerçekleştirilmedi. Sonuçların ve listenin en geç üç gün içerisinde “http://www.dsi.gov.tr” adresinden ilan edilmesi bekleniyor.

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK DSİ BİRİMLERİ