DSİ işçi alımı kurası çekiliyor! DSİ kura sonuçları belli oldu mu?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri veya ‘www.iskur.gov.tr’ aracılığıyla DSİ’ye ağır vasıta hizmetleri için şoför, treyler operatörü, operatör, usta ve sondaj işçisi alımı için yapılacak kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Şimdi gözler DSİ kura sonuçlarında.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere 2019 yılı işçi alımı için İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılan başvurulardan sınava gireceklerin belirlenmesi amacıyla 19.11.2019 tarihinde saat: 14.00 da Esenevler Mah. Atatürk Blv. (Yeşilyurt AVM Karşısında) Atakum adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Listenin tamamlanmasının ardından DSİ tarafından duyurulması bekleniyor.

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK DSİ BİRİMLERİ

HANGİ İLLERE DSİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elâzığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon Kastamonu, Kars, Balıkesir ve Artvin olmak üzere 25 şehirde bulunan DSİ bölge müdürlüklerinde personel alımı yapılacaktır.