DSP Genel Başkan Yardımcısına ‘güveni kötüye kullanmaktan’ mahkumiyet

DSP Genel Başkan Yardımcısı Gürel hakkında, 2013 yılında ikamet ettiği apartmanın yöneticiliğini yaptığı sırada, 20 bin 314 TL'yi zimmetine geçirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Ankara Başsavcılığı, yapılan soruşturma sonrasında Gürel hakkında, “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” suçundan dava açtı.

“HASTANEDEYDİM, AÇIK OLMUŞ OLABİLİR”

Davanın iddianamesinde Gürel'in apartman yöneticiliğine ait 20 bin 341 TL parayı zimmetine geçirdiği belirtilerek, “Şüphelinin savunmasında suçunu ve söz konusu parayı ödemeyi kabul ettiği ancak bugüne kadar parayı ödediğine dair dosyaya herhangi bir belge sunmadığı, şüphelinin bu şekilde atılı suçu işlediği anlaşılmıştır” denildi. Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada yaptığı savunmasında Gürel, “Biz katılan tarafla anlaştık. Kendilerine bir tarih verdim. Zararlarını gideceğimi söyledim. Söz konusu açık sehven oluşmuş bir açıktır. 20 bin TL civarında bir açık vardır. Ben yöneticilik yaptığım dönemin son üç ayında hastanede olduğum için bu açık olmuş olabilir” dedi.

“ÖNCE HAPİS SONRA PARA CEZASI”

Mahkeme, dava sonucunda Gürel'i, hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçundan önce 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezasına çarptırdı. Daha sonra sanığın yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri, failin geçmişi, sosyal ilişkileri dikkate alarak iyi hal indirimi yapan mahkeme, cezayı 10 ay hapis ve 4 gün adli para cezasına indirdi. Mahkeme daha sonra verdiği hapis cezasını da para cezasına çevirdi.

“PARAYI HÂLÂ ÖDEMEDİ”

Gürel, yerel mahkemenin bu kararına itiraz etmedi. Ancak mahkemenin kararı, apartman sakinlerinin avukatı Murat Yılmaz tarafından, verilen cezanın az olduğu, sanığa üst sınırdan ceza verilmesi gerektiği iddiasıyla istinafa taşındı. Kararı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi de müştekilerin başvurusunu reddetti. Kararda, yerel mahkemenin verdiği hükümde bir isabetsizlik olmadığı belirtildi. Avukat Yılmaz ise, Gürel'in ödeyeceğini vaat ettiği paraları hala ödemediğine dikkat çekti.