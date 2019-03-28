DSP’de kafalar karışık! İl başkanı da adayını suçladı

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kanber, geçtiğimiz salı günü düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti-CHP ittifakının kazanması halinde belediyedeki daire başkanlıklarının HDP'ye tahsis edileceğini iddia etmişti.

“İFTİRA MAHİYETİNDE AÇIKLAMA YAPMAYA HAKKI YOK”

DSP İl Başkanı Mehmet Berk, Kanber’in bu iddialarına ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulundu. Yaşanan durumu tasvip etmediğini söyleyen Berk şu ifadeleri kullandı: “Ben bu açıklamayı yaptığım zaman bizim genel merkezimizden diyorlar ki; İsmail Ok'un avukatı sen misin? Hayır avukatı değilim. İsmail Ok'u da tanımam, görmem, bilmem. Ama kimsenin kimseye bu şekilde iftira mahiyetinde açıklama yapmaya hakkı yok. Ben MHP'li değilim, sol görüşlü bir parti insanıyım ama ben doğrudan yana, gerçeklerden yanayım. Kimse kimseye iftira atmadan projeleri ile belediye başkanlığı yapsın.”

“HERHANGİ BİR ÜYELİĞİ YOK”

Açıklamasının devamında Kanber’in DSP üyesi olmadığını açıklayan Berk; “Tamer Kanber partimizin üyesi değil. Eskiden 2 dönem milletvekilliği yapmış ama uzun süre, biliyorsunuz partiye gelmezse zaten otomatikman üyeliği düşer. Kendisi üye değildir” dedi.

“İSPATLAMAZSA VELED-İ ZİNADIR”

Balıkesir Millet İttifakı adayı İYİ Parti'li İsmail Ok, iddialar hakkında DSP'li rakibine çok sert ifadeler ile yanıt vererek “İspatlamazsa veled-i zinadır” demişti.