DSP’li Öngün: Sosyal adaleti sağlamak için adayım

Adaylığıyla ilgili açıklama yapan Ercan Öngün çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Öngün” Bugün bizler için önemli bir gün. Çünkü bugün burada tarihi bir yolculuğa başlıyoruz. Bu yolculuğun sonunda kazanan Alanya ve yaşayanlar olacak. Beni bu onurlu göreve layık gören tüm Demokratik Sol Partililere, Antalya il örgütüme, partimin yöneticilerine ve genel başkanım sayın Önder Aksakal'a en içten şükranlarımı sunarım. Değerli Alanya'lılar bundan tam 40 gün sonra oy kabinine girecek, perdeyi çekecek ve Alanya'da bir sonraki Belediye Başkanını seçme şansına sahip olacaksınız.” dedi.

“BU SORULARA YANIT VERMENİZİ İSTİYORUM”

Seçmenlerden “Alanya'mızı kim daha iyi yönetebilir ? Alanya daha iyi nasıl yönetilebilir?” sorularına yanıt vermelerini isteyen Öngün sözlerini şöyle sürdürdü “İşte bundan tam 40 gün sonra yapılacak olan yerel seçimlerin ana eksenini belirleyecek olan sorular bunlardır. Bu iki basit soruya sizlerin vereceği cevap, sadece kendinizin değil; çocuklarınızın, büyüklerinizin, akrabalarınızın, arkadaşlarınızın, meslektaşlarınızın ve ilçede yaşayan tanıyıp tanımadığınız herkesin kaderini belirleyecek. Ben Ercan Öngün Alanya Belediye Başkanlığına adayım. Çünkü Dünya Kentinin geleceği için değişim zamanının geldiğini ben de herkes gibi görüyorum. Alanya için yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini de biliyorum. Şehir terasından Alanya'ya baktığınızda memnun musunuz ? Doğası tahrip edilmiş. Betonlaşmış ve sahilleri işgal edilmiş. Alanya bu yolla bir dünya kenti olamaz. Alanya bu yolla asla mutlu olamaz. Alanya 400bine yaklaşan nüfusuyla İl olmamış en kalabalık ilçelerden biri . Alanya Turizmde bölgenin motor gücü. Alanya durursa, Antalya durur. Bu şehir ancak, dinamik, devrimci ve halkçı bir başkan tarafından yönetilebilir. Ben Alanya'yı bir marka kent haline getirmek için adayım. Alanya ekonomisini büyütmek, iş olanaklar yaratmak ve gençlerin yeniden umudu haline getirmek için adayım. Alanya yı yaşanılır bir çevreye kavuşturmak için adayım. Sandık başına gitmekten vaz geçmis, ne yapsam olmuyor diyen, umutsuzluğa kapılmış tüm Alanya'lılara buradan seslenmek istiyorum. Birlikte çalışacağız ve birlikte kazanacağız. Somut üç hedefimiz var bunlar: Temiz toplum. temiz çevre ve temiz ticaret”