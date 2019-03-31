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DSP’nin İstanbul adaylarında durum ne?

DSP'nin bu seçimde İstanbul'un kritik noktalarında çıkardığı adaylar dikkat çekmişti. Daha oyların tamamı sayılmadı ama DSP'li ilçe adayların performansı istenen seviyede gözükmüyor.

Sozcu.com.tr
20:03 -
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DSP’nin İstanbul adaylarında durum ne?

Demokratik Sol Parti'nin İstanbul'da çıkardığı kritik adaylar dikkat çekmişti.

Şişli'de belediye başkanlığı da yapmış olan Mustafa Sarıgül DSP'den aday gösterildi.

Üsküdar'da DSP Türkiye'nin tanıdığı bir oyuncu olan Güven Hokna'yı aday gösterirken Avcılar'da CHP'den geçen dönem belediye başkanlığı yapmış olan Handan Toprak aday gösterildi.

DSP'nin potansiyel olarak alabileceği oyların CHP'nin iddialı olduğu ilçelerde CHP'ye oy kaybettirmesi bekleniyordu.

MEVCUT DURUM NE?

Peki ya İstanbul'da DSP'li adayların durumu ne?

Saat 19:51 itibariyle Avcılar'da DSP yüzde 0.83 oy alırken CHP yüzde 52.84 oy aldı.

Şişli'de DSP yüzde 28.72 oy alırken, CHP yüzde 48.94 oy aldı.

Üsküdar'da Güven Hokna yüzde 1.54 oy alırken CHP yüzde 44.52, AKP yüzde 48.69 oy alarak yarışa devam ediyor.

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 3.661.832 % 49,80
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 3.503.757 % 47,65
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 91.499 % 1,24
Diğer Diğer 58.152 % 0,79
DSP DSP 35.669 % 0,49
BTP BTP 578 % 0,01
Vatan Partisi Vatan Partisi 426 % 0,01
DP DP 402 % 0,01
TKP TKP 273 % 0,00
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 54 % 0,00
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 23 % 0,00
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 16 % 0,00
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 14 % 0,00
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 12 % 0,00
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 10 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 8 % 0,00
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 8 % 0,00
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 8 % 0,00
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 8 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 7 % 0,00
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 6 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 6 % 0,00
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 5 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 5 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 4 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 3 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 3 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 2 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 2 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 2 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 1 % 0,00
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 1 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 0 % 0,00

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Son güncelleme: android-time 21:07 31.03.2019
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