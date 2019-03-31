DSP’nin İstanbul adaylarında durum ne?

Demokratik Sol Parti'nin İstanbul'da çıkardığı kritik adaylar dikkat çekmişti.
Şişli'de belediye başkanlığı da yapmış olan Mustafa Sarıgül DSP'den aday gösterildi.
Üsküdar'da DSP Türkiye'nin tanıdığı bir oyuncu olan Güven Hokna'yı aday gösterirken Avcılar'da CHP'den geçen dönem belediye başkanlığı yapmış olan Handan Toprak aday gösterildi.
DSP'nin potansiyel olarak alabileceği oyların CHP'nin iddialı olduğu ilçelerde CHP'ye oy kaybettirmesi bekleniyordu.
Peki ya İstanbul'da DSP'li adayların durumu ne?
Saat 19:51 itibariyle Avcılar'da DSP yüzde 0.83 oy alırken CHP yüzde 52.84 oy aldı.
Şişli'de DSP yüzde 28.72 oy alırken, CHP yüzde 48.94 oy aldı.
Üsküdar'da Güven Hokna yüzde 1.54 oy alırken CHP yüzde 44.52, AKP yüzde 48.69 oy alarak yarışa devam ediyor.
|İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Binali Yıldırım
|AK Parti
|3.661.832
|% 49,80
|Ekrem İmamoğlu
|CHP
|3.503.757
|% 47,65
|Necdet Gökçınar
|Saadet Partisi
|91.499
|% 1,24
|Diğer
|58.152
|% 0,79
|DSP
|35.669
|% 0,49
|BTP
|578
|% 0,01
|Vatan Partisi
|426
|% 0,01
|DP
|402
|% 0,01
|TKP
|273
|% 0,00
|ÖZGE AKMAN
|54
|% 0,00
|DOĞAN DUMAN
|23
|% 0,00
|AYSEL TEKEREK
|16
|% 0,00
|LÜTFÜ YILMAZ
|14
|% 0,00
|VEDAT ÖZTÜRK
|12
|% 0,00
|GÜLDES ÖNKOYUN
|10
|% 0,00
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|8
|% 0,00
|HÜSEYİN KARABULUT
|8
|% 0,00
|MEHMET YILDIZ
|8
|% 0,00
|MUHAMMET ALİ CANCA
|8
|% 0,00
|ALİ RIZA KANSIZ
|7
|% 0,00
|AHMET ÇÖRDÜK
|6
|% 0,00
|BURAK KADIOĞLU
|6
|% 0,00
|FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
|5
|% 0,00
|HASAN ATASOY TORUN
|5
|% 0,00
|ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL
|4
|% 0,00
|MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
|3
|% 0,00
|SEÇKİN İLKER
|3
|% 0,00
|ABDULCELİL GÜLAP
|2
|% 0,00
|BURHAN EROL
|2
|% 0,00
|ORUÇ KARACIK
|2
|% 0,00
|HALEF ALP
|1
|% 0,00
|MEHMET CELAL BAYKARA
|1
|% 0,00
|HAZER ORUÇ KAYA
|0
|% 0,00
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