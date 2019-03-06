DSP’nin meclis üyesi adayı AKP’li çıktı iddiası

CHP’den listeye giremediği için istifa edip DSP’den aday olan belediye başkan adayları tartışması yeni bir boyut kazandı. DSP’nin Beyoğlu meclis üyesi adayının, AKP üyesi olduğu iddia edildi.

Yeniçağ’daki habere göre, DSP'den birinci sıra meclis üyesi adayı olarak gösterilen Sedat Kurt'un sosyal medya hesabında, yakın döneme kadar AKP üyesi olduğu, Bilal Erdoğan'ın Genel Kurul'unda yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) bir kolu olan TÜGVA'nın etkinliklerinde yer aldığına dair fotoğraflar dikkat çekti.

İDDİALARA TWITTER’DAN YANIT VERDİ

DSP’nin adayı Kurt iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

Kurt, “Kıymetli Arkadaşlarım, Ulusal/Yerel Gazete ve Dijital Haber Sitelerinde, şahsıma yönelik algı odaklı bir haber paylaşımı yapılmıştır. İnsanların demokratik siyasi tercihlerinin bir suçmuş gibi ifade edilmesini ve toplum nazarında hedef haline getirilmemi eshefle kınıyorum.

15 yıllık siyasi hayatım boyunca “ÖNCE İNSAN” diyerek hizmet odaklı yapmış olduğum mücadeleden asla taviz vermeyeceğimi, halkımızın daha refah ve huzurlu bir yaşam sürmesi adına çalışmalarıma aralıksız devam edeceğime söz veriyorum. Sedat KURT Dsp Beyoğlu Bld Meclis Üyesi Adayı” dedi.