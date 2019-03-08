Duayen Gazeteci Akbay’ın vefat töreninde yakınları konuştu

Metin Yılmaz Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni:

Ertuğrul Ağabey bir haber var dediğiniz zaman onu dibine kadar yapardı. Önceliği doğru haber olmasıydı. O Türkiye’de yapılamaz denen haberleri yapardı. Kapıdan kovsanız bacadan girer yine yapardı. Çalışması sonunda kendi medya patronu oldu ama patronluk yapmadı yine gazetecilik yaptı. Burak Akbay da aynı babası gibi donanımlı bir kardeşimiz. 12 yıldır birlikte çalışıyoruz. Biz gazetecilik yaptık başka bir şey yapmadık bize çamur atıldı.

Ertuğrul Ağabey oğlunun yurt dışında olmasına üzülüyordu. Hastalığını hiç söylemezdi. Hayata bağlıydı heyecanlıydı. Acımız büyük. Değerli bir insanı kaybettik. Oğlu ne yazık ki bu acı günde yanında olamadı. Burak Bey de umarım her şey düzelir ve memleketine döner.

Gazeteci Altan Öymen

Onunla birlikte bazı olayları izledik. Gazeteciliğin rekabet kurallarını da iyi bilirdi. Bunu medeni bir ölçüde yapardı. Gazeteciliğe devam ederken de ilginç bir röportaj yapmıştı uzun yaşamanın yolları diye, Azerbaycan’da. Eğer fırsat olsaydı kendisine fırsat bırakılsaydı o da 100 yaşını aşardı. Ülkemizde bunun zor olduğu anlaşılıyor arkadaşları bunun nedenlerine değindiler. Ertuğrul’a Allah’tan rahmet diliyorum.

Sözcü Gazetesi Genel Müdürü Asım Akgül:

Böyle bir günde konuşmak çok zor. 83 yılından beri her yılımız beraber geçti. Onun için ne söylesek az. İyi bir işletmeci iyi bir sporcu, iyi bir yaşam koçuydu. Ne öğrendiysek Ertuğrul Bey’den öğrendik. Bir yerlere geldiysek onun sayesinde geldik. Nurlar içinde uyusun.

Mustafa Sarıgül:

Ertuğrul Ağabey ile son 20 yılımız beraber geçti. Galatasaray maçlarına giderdik. O maçta bile bir haber değeri olduğu zaman arkadaşlarını arayarak heyecanını yaşardı. Onun her şeyi evladıydı. Hayatını bütün dünyasını evladı Burak’a vermişti. Evladı bugün burada bulunamıyor. Burak Akbay neden şu anda burada yok. Bunu düşünmemiz lazım.

CHP üyesi Umut Oran:

Başımız sağ olsun. Gerçekten duayen bir gazeteciyi son yolculuğuna tanıklık ediyoruz. Büyük bir gazeteciydi. Çok büyük başarılara imza attı. Çok büyük başarılarından biri olan Sözcü’nün bahçesindeyiz bugün. Her ölüm erken ölümdür ama gerçekten haberleri gibi ölümü de bizleri sarstı. Şok etti.

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