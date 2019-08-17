Duayen gazeteci Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil Bodrum’da gösterime katıldı

Dibeklihan Sanat Köyü'ndeki kültür etkinliğine Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve belgeselin yönetmeni Gökmen Ulu ile birlikte katıldı. Büyük ilgi gören belgeseli izleyenler arasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Kefi, iletişim uzmanı Sedef Kabaş, gazeteci Can Pulak, modacı Zuhal Yorgancıoğlu da yer aldı.

“BELGESELDE ÖZLENEN TÜRKİYE VAR”

Filmin yönetmeni, SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu, belgesel hakkında kısa bir sunum yaptı. Belgeseli yapmaktaki amacının, ustaya saygı ve vefa duygusunun ötesinde, rol model Uğur Dündar'ı gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Ulu, “Belgeseli izlerken özlenen Türkiye'yi de göreceksiniz” dedi. Uğur Dündar'a, elli yıldan beri Türkiye'ye sağladığı büyük katkılar nedeniyle teşekkür eden Ulu, daha sonra, “Söz büyüğün” diyerek konuşmasını noktaladı ve mikrofonu usta gazeteci Yılmaz Özdil'e bıraktı.

“50 YIL SÜREN BİR GECE YAŞADIK”

Belgeselin danışmanlığını yapan SÖZCÜ Yazarı Yılmaz Özdil, “Filmde Uğur Dündar'ı arkadaşları, dostları anlatıyor. Anlatıcılardan iki tanesi ağırlaştırılmış müebbet hapis yedi, 7 tanesi 300 yıl hapisle yargılanıyor, belgeselin yönetmeni zaten içeriden yeni çıktı. O yüzden hepinizi tebrik ederim, şimdiden altışar ayı garantilediniz” diyerek espri yaptı. Özdil'in anlatımı kahkahalar ve alkışlarla karşılandı. Özdil, “Değerli ağabeyim sayesinde Bodrum Dibeklihan'da, bol yıldızlı lacivert gökyüzü altında bazen gözlerimiz dolarak, bazen kahkaha atarak ve aslında 50 yıl süren bir gece yaşadık. İyi ki varsın Uğur Dündar, iyi ki hayatımızdasın” diye konuştu.

“TEK BİR GÜCÜN ÖNÜNDE EĞİLDİM”

Birlikte çalışırken Türk televizyon tarihinin hala erişilmeyen rekorlarına imza atan ve muhteşem ikili olarak nitelenen Dündar ve Özdil, o döneme ait görüntüleri izlerken duygusal anlar yaşadı. Belgeselin bitiminde mikrofona gelen Uğur Dündar, “Sevgili Gökmen'in çok emek verdiği bu belgeseli her izlediğimde gözlerim yaşarıyor. Eğer eşim ‘Ağlarsan yaşlandığın ortaya çıkar' dememiş olsa kendimi tutamayacağım” sözleriyle duygularını dile getirdi. Belgeselin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Dündar, “Değerli kardeşim Yılmaz Özdil, tıpkı benim en zor anlarımda olduğu gibi, bu belgesel yolculuğunun her adımında Gökmen'e yardımcı oldu ve müthiş katkılarda bulundu” dedi. Dündar, bazı anılarını anlattığı söyleşide, “Hayatım boyunca bir tek gücün önünde eğildim. O da halkın gerçekleri öğrenme hakkı” dedi.

MÜJDAT GEZEN ATIŞMASI

Dündar, aynı yaşta olduğu çocukluk arkadaşı ve kadim dostu Müjdat Gezen'le “Hangimiz daha yaşlı” atışmasını burada da sürdürerek izleyicileri güldürdü. Dündar, “Gökmen, Müjdat'ın da belgeselini yapacak. Ama bu kez işi çok zor Gökmen'in, Müjdat'ın hikayesine kaçıncı asırdan başlayacak karar veremiyor. O dönemden kalan tanık da olmadığından, ben Lidya yazıtlarından yararlanmasını öneriyorum” dedi.

TEZER VE BUGAY ANILDI

Konuşmacılar, geçen yıl hayata veda eden, Dibeklihan'ın kurucusu, mimar Cenap Tezer ile 10 gün önce yaşamını yitiren senarist Umur Bugay'ı anmayı ihmal etmedi.

SÖZCÜ YAZARLARINA SEVGİ SELİ

Etkinliğin tamamlanmasının ardından SÖZCÜ Yazarları vatandaşların sevgi çemberi içinde kaldı. Başta Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil ile Gökmen Ulu yurttaşlarla bol bol fotoğraf çekildi ve sohbet etti.