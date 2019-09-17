Dublör kullanan ‘kargo’ çetesinden 2 milyonluk vurgun

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, dolandırıcılık, sahtecilik yapan bir şebeke belirledi. Çete üyeleri arasında 18 yaşından küçük olan isimleri de kullandığını tespit eden Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda daha önce polisin görmediği bir yapı ile karşılaşıldı. Çalışmalarda, şebekenin beyni ve yöneticisinin bir “Hacker” olduğu anlaşıldı. Hacker'in özel bir yazılım geliştirerek kargo firmalarına ait verileri ele geçirdiği tespit edildi. Bu veriler üzerinden, firmaların taşıdığı paketlerin içinde ne olduğunu öğrenen çete üyelerinin değerli paketleri hedef aldığı anlaşıldı.

DUBLÖR KULLANDILAR

İddiaya göre, şebeke üyeleri, kargoları almak için “Dublör” görevi gördü. Casus yazılımla, teslimat yapılacak kişinin bilgilerini alan şebeke elebaşı, sahte kimlikler hazırlattı. Kimlikte kargoyu teslim alacak kişinin ismi yazarken, şebeke üyelerinin fotoğrafları kullanıldı. Kargo şubelerine giden şebeke üyeleri sahte kimliklerle binlerce paket teslim aldı.



2 MİLYONLUK VURGUN

Şebeke üyelerinin özellikle elektronik eşya ve kuyumculardan gönderilen kargoları ele geçirmeye çalıştığı öğrenildi. Yaklaşık 2 milyon lira vurgunları tespit edilen şebeke üyelerini tespit eden polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Farklı adreslere düzenlenen baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi.

EMNİYETTE SERGİLENDİ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Kargo dolandırıcılığından ele geçirildiği öne sürülen ürünler emniyette sergilendi.