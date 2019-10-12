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Düğün konvoyunda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Van'ın Erciş ilçesinde, düğün konvoyundaki iki panelvan minibüsün çarpışması sonucu 5'i çocuk 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı.

23:25 -
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Düğün konvoyunda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde, TOKİ kavşağında meydana geldi. Düğün konvoyundaki Ayhan Görgül yönetimindeki 27 BH 202 plakalı panelvan minibüs ile Reis Baran’ın kullandığı 65 ND 662 plakalı panelvan minibüs çarpıştı.

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Kazada, 5'i çocuk 20 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.  DHA

Çocuk Diyarbakır düğün kaza Polis Sağlık trafik Van
Son güncelleme: 23:37 12.10.2019
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