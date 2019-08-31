Düğün yolu miting alanına dönüştü! İmamoğlu: Kayyum yanlışından dönün

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolu, Batman il girişinde yüzlerce vatandaş tarafından kesildi. Batmanlılar, İmamoğlu'nu, “Batman seninle gurur duyuyor” tezahüratıyla karşıladı. İmamoğlu'nun aracının etrafını kuşatan vatandaşlar, İBB Başkanı'na sevgi gösterilerinde bulundu.

Aracından zorlukla inebilen İmamoğlu, yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir benzin istasyonunda kendisini bekleyen seçim otobüsüne zorlukla ulaşabildi. Bu sırada bir vatandaş, üzerinde İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun resimlerinin dokunduğu bir halı tabloyu, zorlukla da olsa İmamoğlu'na ulaştırdı. İmamoğlu'nun kendisini bekleyen kalabalığa konuşma yapması, düğün yolunu bir anda miting alanına çevirdi.

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“DOSTLUK İÇERİSİNDE KONUŞTUK”

“31 Ağustos'ta Batman'da genç bir arkadaşımızın düğünü için sözüm vardı” diyen İmamoğlu, “Bugün sabahımı ve bu saate kadarki vaktimi Diyarbakır'a ayırdım. Diyarbakır'da, Diyarbakırlı hemşerilerimizi, İl Başkanımızı ziyaret ettim. Sonra oradaki belediye başkanlarıyla dertleştik, hasbıhal ettik. Milletin iradesinden bahsettik. Bu ülkede barış içerisinde dostluk içerisinde gereğini konuştuk” ifadelerini kullandı.

“VİCDANA SIĞMAYANI DİLE GETİRMEKTEN ÇEKİNMEM”

İBB Başkanı olarak bir düğüne geldiğini belirten İmamoğlu, sözü bölgede yapılan kayyum atamalarına getirerek, “İBB Başkanıyım diye yapılan haksızlığa, hukuksuzluğa göz yumacak bir insan asla değilim. Olmayacağım da. Vicdana sığmayan bir olayı dolayısıyla dile getirmekten çekinmem. Yapılan her yanlış bize zarar veriyor milletçe. yapılan her doğru da bize dokunuyor. Bu yapılan kayyum ataması yanlıştır. Bunu yapan akıl ne kendine fayda vermiştir ne de memleketimize. Bu sorunun çözülmesi için buradan ses veriyorum lütfen bu yanlıştan dönünüz. Ülkemize, milletimize, demokrasimize zarar veriyorsunuz” dedi.

“MİLLETÇE SARILACAĞIZ KARDEŞİM”

“Milletçe birbirimize sarılacağız kardeşim” diyen İmamoğlu, sözlerini, “Sarılacağız ve problemleri, sorunları ortadan kaldıracağız. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Demokrasinin dışında kalan hiç kimsenin de güçlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Yüreğinize sağlık. Batmanlı dostlarımızın bana göstermiş olduğu sıcaklığa minnet duyuyorum. Allah sizden razı olsun ve emin olun ki 16 milyonluk İstanbul'dan da size selam getirdim. Oradaki dostlarınıza, akrabalarınıza söyleyin ki, size ve onlara mahcup olmayacağım. Çok çalışacağım” diye tamamladı.

İmamoğlu, konuşmasının ardından düğüne gitmek için yola çıktı.