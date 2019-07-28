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Düğün yolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Erzincan'ın Tercan ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

20:13 -
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Düğün yolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kurukol köyünden Tercan ilçe merkezine akrabalarının düğününe giden ailenin içinde bulunduğu Gıyasettin Yılmaz (60) idaresindeki 24 FU 196 plakalı minibüs şarampole devrildi. Kazada, sürücü Yılmaz, Meryem Uzun (35) ile aynı aileden Lemiye (59), Ulviye (46), Fadime (43), Canpaşa (59), İsmail (50), Aynur (62), Cengizhan (11), Abdülmuttalip (5), Meryem Medine (2), Mustafa Eymen Yılmaz (2) yaralandı.

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Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Yılmaz ile Meryem Uzun’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA

Son güncelleme: android-time 20:16 28.07.2019
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