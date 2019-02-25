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Düğünde gelin ve damat yakınlarının ‘En çok siz dans ettiniz’ kavgası

Adana'da sokak düğününde kız ve erkek tarafının 'En çok siz dans ettiniz' tartışmasıyla başlayan kavgada sandalyeler havada uçuştu.

20:44 -
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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak düğününde iddiaya göre gelin ve damat yakınları, kendi yörelerine ait müzikleri çaldırarak oluşturulan pistte dans ettiler. Sık sık müziğin değiştirilmesi taraflar arasında gerilime neden oldu. Bir süre sonra ise gelin ve damat yakınları arasında ‘En çok siz dans ettiniz” tartışması çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine tekme, yumruk ve plastik sandalyelerle saldırdı. Kavgada, damat ve gelin, yakınları tarafından otomobile bindirilerek uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, iki tarafı güçlükle ayırdı. Kavganın ardından her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

DHA

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Son güncelleme: android-time 20:49 25.02.2019
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