Düğünde havaya ateş açıldı, davulcu öldü halaydaki genç yaralandı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Küçük Mutlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle meydanında düzenlenen düğün töreninde bazı davetliler havaya rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada halayın ortasında davul çalan Yılmaz Sağın ile arkadaşlarıyla halaya katılan Hüseyin Düşme, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan mermilerin isabet etmesiyle yere yığıldı.

DÜĞÜN YARIDA KESİLDİ

Sağın ve Düşme’yi kanlar içinde görenler davetliler panik yaşarken, düğün yarıda kesildi ve sağlık ekiplerinden yardım istenildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan Yılmaz Sağın, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Hüseyin Düşme´nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri havaya ateş açtığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

DHA