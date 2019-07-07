Düğünden bir gün önce gelin ve damat kazada can verdi

İstanbul'da bir Devlet kurumunda memur olan Ahmet Kamil Yıldız (27), aile fertleriyle birlikte Kastamonu'ya gelini almak üzere gitti. Dün öğleden sonra Fatih Süleyman Demir idaresindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolunun 40'ncı kilometresinde Bala ilçesi sınırında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Feci kazada defalarca takla atarak hurdaya dönen araçtaki Hüseyin Ay (35) ve gelin Fatma Çayan (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Fatih Süleyman Demir (39), Ahmet Kamil Yıldız ve Hilal Kartal Ay (26) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Kamil Yıldız ve Hilal Kartal Ay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 GÜN ÖNCE EVLENDİLER

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Kamil Yıldız ve Fatma Yıldız, 3 Temmuz 2019 Çarşamba akşamı ilk düğünlerini gelinin yaşadığı İnebolu'da yaptı. Yapılan nikâh ve düğün töreni ile dünya evine giren genç çift, damadın memleketinde ki ikinci düğünleri için gelirken kazada yaşamlarını yitirdi.

İKİNCİ DÜĞÜNLERİNİ YAPAMADI

Hayatlarının en mutlu günü olan ikinci düğünlerinden bir gün önce geçirdikleri elim kazada yaşamlarını yitiren Ahmet Kamil Yıldız ile eşi Fatma Yıldız'ın ölümü aile fertlerini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Gelin Fatma Yıldız, aile fertlerince memleketi Kastamonu'ya götürülerek toprağa verileceği öğrenilirken, damat Ahmet Kamil Yıldız ise memleketi Gülnar İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ALBÜM ÇEKİMİNİ YAPAMADIK

Gülnar'da düğün fotoğrafçılığı yapan ve damadın uzaktan akrabası olan İlhan Yıldız, “Dün akşam babası beni telefonla arayarak, bu sabah saatlerinde damat ve gelin için yapacağımız albüm çekimlerini iptal olduğunu bildirdi. Nedenini sorduğumda ise kazada öldüklerini söyleyince şok oldum. Çok üzgünüm, yıllardır bu işi yapıyorum ilk kez böyle bir olayla karşılaştım” dedi.