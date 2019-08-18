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Dün afete dönen yağmur bugün nereleri etkileyecek? Meteoroloji’den son dakika uyarıları…

Dün İstanbul'da aniden bastıran yağmur ciddi sel ve su baskınlarına neden oldu. Bugün birçok kişinin gözü hava durumu haberlerinde. Meteoroloji'nin yurttaki yağışlı hava hakkında uyarıları sürüyor. Yer yer çok kuvvetli olacak yağışlar bugün daha çok Orta Karadeniz'i etkileyecek. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor...

10:18 -
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Dün afete dönen yağmur bugün nereleri etkileyecek? Meteoroloji’den son dakika uyarıları…

Meteoroloji son tahminlerini yayınladı, dün Marmara Bölgesi’nde kendini gösteren yağışlar bugün Karadeniz’in ortalarına kaymış olarak görünüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olması bekleniyor.

ORTA KARADENİZ VE İÇ ANADOLU’YA UYARI!

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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