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Dün patlayan bomba bugün fark edildi

Şişli'de, dün bir otoparkın girişine konulduktan sonra uzaktan kumandayla patlatılan ses bombası, bugün fark edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, bombayı bıraktığı tespit edilen kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı.

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Dün patlayan bomba bugün fark edildi
Şişli'de, dün bir otoparkın girişine konulduktan sonra uzaktan kumandayla patlatılan ses bombası, bugün fark edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, bombayı bıraktığı tespit edilen kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Olay, Okmeydanı Mahmut Şevket Mahallesi Gürbüz Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir otoparkın önünde dün gece saatlerinde bir patlama sesi duyuldu. Otopark görevlileri, maytap patlaması nedeniyle çıkmış olabileceği düşüncesiyle sesin geldiği yeri kontrol etmezken, bomba, vardiya değişimine gelen bir başka çalışan tarafından fark edildi. Vardiya değişimi için saat 18.00 sıralarında otoparka gelen çalışan, girişteki kulübe önünde patlama izleri ve parçalanmış bir anten görünce polise haber verdi.

FOTO: DHA - SISLI OKMEYDANI'NDA, BIR OTOPARKIN GIRISINDE BIR GECE ONCE PATLATILAN SES BOMBASI BUGUN FARK EDILDI.

FOTO: DHA – SİŞLİ OKMEYDANI’NDA, BİR OTOPARKIN GİRİŞİNDE BİR GECE ÖNCE PATLATILAN SES BOMBASI BÜGÜN FARK EDİLDİ

Olay yerine gelen polisin yaptığı ilk incelemenin ardından parçaların el yapımı bir ses bombasına ait olduğu tespit edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba uzmanı ekipler, çevrede inceleme yaparak bombaya ait parçaları topladı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Otoparkın ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını da inceleyen polis, bombayı yüzünü kapüşonla gizleyen bir  kişinin koyduğunu tespit etti. Polis, bombayı uzaktan kumandayla patlattıktan sonra kayıplara karışan kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı.  DHA

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