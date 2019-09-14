Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dün serbest bırakılan Gültekin Avcı yeniden gözaltına alındı

İstanbul'da yargılandığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla dün serbest bırakılan FETÖ/PDY sanığı eski savcı Gültekin Avcı, savcılığın itirazı üzerine verilen yeniden yakalama kararı doğrultusunda, İzmir'de bir yakınının evinde gözaltına alındı.

17:38 -
Haberler Gündem
Dün serbest bırakılan Gültekin Avcı yeniden gözaltına alındı

FETÖ/PDY’nin Selam Tevhid Davası’nda kumpas kurdukları gerekçesiyle 15’i tutuklu, aralarında Fetullah Gülen’in de bulunduğu 16’sı firari toplam 89 sanık hakkında açılan davada yargılanan Gültekin Avcı, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce adli kontrol şartı getirilerek, tahliye edildi. Karar üzerine de tutulduğu İzmir’deki cezaevinden tahliye edildi.

İLGİLİ HABERFETÖ'den yargılanan ünlü kuruyemiş firmasının sahipleri için yeni gelişmeFETÖ'den yargılanan ünlü kuruyemiş firmasının sahipleri için yeni gelişme

Davanın 2 sanığıyla birlikte tahliye edilen Gültekin Avcı için savcılık, bir üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı inceleyen İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yakalama kararı çıkardı.

İLGİLİ HABER49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubaya gözaltı kararı49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubaya gözaltı kararı

Karar üzerine İzmir Emniyeti Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gültekin Avcı’yı, İzmir’in Karabağlar ilçesindeki akrabasının evinde gözaltına aldı.  DHA

aydın FETÖ gözaltı istanbul izmir mahkeme savcı Terör TSK
Son güncelleme: 17:40 14.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more