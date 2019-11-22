Dünya Diş Hekimliği Günü kutlu olsun! 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü mesajları…

Ağız ve diş sağlığı bireyin vücut sağlığını doğrudan etkilemektedir. Ağız ve diş sağlığı korunmadığında birçok hastalığı beraberinde getirmektedir. Diş hekimliği mesleğinin ‘dişçilik’ olarak icra edildiği Osmanlı İmparatorluğu döneminden, ilk fakültenin kurulması ile başlayan süreç ve sonrasına uzanan tarihi yolculukta , bilim,teknik ve el becerisi sanatı ile yoğrulan mesleğimizin eğitimi ve icrasına ait mesleki anılar ve resmi belgelerden bugünkü modern ”diş hekimliği” ünvanının elde edilebilmesinin kolay olmadığı anlaşılmaktadır.

DÜNYA DİŞ HEKİMLİĞİ GÜNÜ MESAJLARI

Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim.”

“Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerinin, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum”

“Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin “22 Kasım Diş Hekimleri Günü”nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum.”