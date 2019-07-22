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Dünya kuyruğa girdi! Herkes bize füze satmak istiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ele alındı görüşmede, Bakan Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP-T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti.

13:38 -
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Dünya kuyruğa girdi! Herkes bize füze satmak istiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’nin telefon görüşmesinde, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Fransız mevkidaşı telefonda görüştü. Başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar, Fransa’nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP-T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti.

ANKARA (AA)

Son güncelleme: android-time 13:45 22.07.2019
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