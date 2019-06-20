Dünya Mülteci Günü nedir? Dünya Mülteci Günü nasıl ortaya çıktı?

Bugün Dünya Mülteciler Güni. Her yıl 20 Haziran tarihinde Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR ve çok sayıda sivil toplum örgütü Dünya Mülteci Günü kapsamında etkinlikler düzenliyor ve savaş, siyasi durum ya da zulüm sebebiyle evlerinden olan mültecilerin durumuna dikkat çekiyor.

Dünya Mülteci Günü kapsamında 100’den fazla ülkede görev yapan hükümet yetkilileri, insani yardım kurumu çalışanları, ünlü isimler, siviller ve mülteciler çeşitli etkinlikler düzenliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR her yıl Dünya Mülteci Günü için yeni bir tema belirliyor.

DÜNYA MÜLTECİ GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

4 Aralık 2000’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2001 yılı itibariyle her yıl 20 Nisan tarihinde Dünya Mülteci Günü düzenlenmesine karar verdi. Düzenlenen kurulda, 2001 yılının 1951’de imzalanan Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme’nin 50. yılı olduğu notu düşüldü.