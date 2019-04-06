Dünya saati etkinliği nedir? 2019 Dünya saati ne anlama geliyor?

Dünya Saati etkinliği için büyük gün geldi. Dünya Saati’nde her yıl dünya çapında milyonlarca insan; ev, iş yeri ve anıtların ışıklarını bir saat boyunca söndürerek doğa için sesini yükseltiyor.

DÜNYA SAATİ ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

WWF tarafından küresel düzeyde her yıl gerçekleştirilen en büyük çevre hareketi olan “Dünya Saati” bu yıl 6 Nisan Cumartesi günü 20.30 – 21.30 saatleri arasında yapılacak.

Bu yıl “Doğa ve İnsan İçin Yeni Bir Başlangıç’ temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir saat boyunca birçok önemli yapı ve mekânda ışıklar sönecek.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA NELER YAPILDI?

Dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla WWF tarafından 2007 yılından beri gerçekleştirilen Dünya Saati'ne geçtiğimiz yıl 187 ülke ve bölgeden 350'den fazla ünlü ve kanaat önderin desteği sayesinde milyonlarca insan, ayrıca dünya çapında 3000'den fazla anıtsal yapı ışıklarını söndürerek katıldı.

DÜNYA SAATİ NEDİR?

Tüm dünyada yüzlerce kentte milyonlarca insan ve anıtsal yapı iklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklarını bir saatliğine kapatıyor. Her yıl yapılan bu kitlesel harekete “dünya saati” adı veriliyor.

DÜNYA SAATİ ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

WWF tarafından küresel düzeyde her yıl gerçekleştirilen en büyük çevre hareketi olan “Dünya Saati” bu yıl 6 Nisan Cumartesi günü 20.30 – 21.30 saatleri arasında yapılacak.

Bu yıl “Doğa ve İnsan İçin Yeni Bir Başlangıç’ temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir saat boyunca birçok önemli yapı ve mekânda ışıklar sönecek.