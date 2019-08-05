Dünya Sivaslılar Günü büyük coşkuyla kutlanıyor

Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği’nce dünyanın 4 bir yanındaki Sivaslıları buluşturmak için ‘Gardaşlık Festivali’ başladı. Türkiye ve yurt dışında yaşayan Sivaslıları, kentte bir araya geldi.

DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ İKİ GÜN SÜRECEK

Etkinlik kapsamında, plaka kodu 58’i temsilen Ağustos ayının 5’i nedeniyle bugün başlayan festival 2 gün sürecek. Daha sonra Kongre Müzesi bahçesinde eski Sivas’ı anlatan 41 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Festivalde Buruciye Medresesi önünde ise 16 ilçeden halk oyunları gösterisi sunuldu. Altınyayla ilçesinin deve oyunu büyük ilgi gördü. ‘5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü’ ayrıca sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ülke genelinde ve dünyada Sivaslılar #DünyaSivaslılarGünü etiketi ile paylaşımlar ilk sıralarda yer aldı. Başka şehirlerde yaşayan ve festival için kente gelen Sivaslılar da coşkuya ortak oldu. Kent meydanına konuyan yöreye özgü ‘Ağırlama halayı’ görseli de ilgi çekti.

Gardaşlık Festivali iki gün boyunca çeşitli etkinlikler ile devam edecek.