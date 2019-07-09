Dünyaca ünlü lületaşımız S.O.S veriyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Alpu’ya yapılmak istenen kömürlü termik santral nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan lületaşına sahip çıkmak için kolları sıvadı. ‘Deniz Köpüğü’ sloganı ile gerçekleştirilen festivalde, lületaşının dünü, bugünü ve yarını masaya yatırıldı. Meydanda lületaşı ustaları tarafından stantlar açıldı. Bu stantlarda ayrıca lületaşından yapılan pipo, zarf açacağı, süs eşyaları ve takılar sergilendi.

“LÜLETAŞIMIZ İNSANLIĞA HİZMET ETSİN”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, lületaşına sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Lületaşımıza sahip çıkalım ve dolayısıyla o bölgede kurulmakta olan termik santralin kurulmasını da engelleyelim. Lületaşımız uzun yıllar insanlığa hizmet etsin. Amacımız bu. Lületaşı ile ilgili yapılacak ger türlü ARGE çalışmasına sponsor olmaya hazırız. Odunpazarı Belediyesi olarak şimdiye kadar yapılmamış olan bu çalışmaları teşvik etmek istiyoruz. Hangi bilim insanı hangi çalışmayı yapacaksa, biz Eskişehir'de bulunan kurum ve kuruluşlarla birlikte kaynak yaratmada yanında olacağız” dedi.

SANTRAL YAPILIRSA LÜLETAŞI TOPRAK ALTINDA KALACAK

Eskişehir Alpu ilçesine yapılması planlanan ve daha önce 6 kez ertelenen kömürlü termik santral ihalesi geçen 27 Haziran tarihinde 7'inci kez yapılmak istenmişti. Yapılan itirazları dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihale şartnamesini iptal etti. Dünyada bir tek Eskişehir'de çıkartılan lületaşı, bölgeye yapılacak olan termik santralin yapılması durumunda çıkartılamayacak. Yerin 50 metre altından açılan kuyulardan çıkartılan lületaşı madeni, termik santralin yapılması durumunda santralin altında kalacak. Yaklaşık 5 bin kişinin ekmek yediği lületaşından pipolar ve çeşitli hediyelik eşyalar yapılıyor. Bu ürünler de başta ABD olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine satılıyor.