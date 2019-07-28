Dünyaca ünlü turistlik yerde taksicilere taksimetre tepkisi

Konya'dan harabeleri gezmeye gelen Candan Kürekçi isimli bir vatandaş, “Zaten ne çekiyorsak Türklerden çekiyoruz, turist itiraz etmiyor' diyerek bizi taksiye almadılar” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Sözcü'nün “Efes Harabelerinde tuvalet ayıbı!” başlığıyla duyurduğu haberi okuduktan sonra Sözcü muhabirine ulaşan Candan Kürekçi, benzer bir ayıbın Efes Harabeleri'nde de bazı taksiciler nedeniyle yaşandığını ileri sürdü. Kürekçi taksicilerin bu yolla adeta soygun yaptıklarını söyledi.

TAKSİMETRE AÇMAYIZ

Efes harabelerinden sonra Meryemana ve Yedi Uyuyanlar'a da taksiyle gitmek istediğini fakat taksicilerin taksimetre açmayacaklarını söylediklerini belirten Kürekçi, “Gezilerimiz öncesinde gideceğimiz yerler hakkında bilgi alıp uzaklıklarını tespit ederim. Harabelere 1,8 km. uzaklıktaki Yedi Uyuyanlar'a gitmek için taksiye yöneldik. 25 lira dediler. Taksimetre açalım deyince itiraz edip bizi götürmediler” ifadelerini kullandı.

TÜRK TAŞIMAK İSTEMİYORLAR

Candan Kürekçi sözlerini şöyle sürdürdü; “Yabancı müşteriye aynı mesafe için 35 liraya anlaşan taksici oradan ayrıldıktan birkaç dakika sonra yeni bir taksi geldi durağa. Bu kez Meryemana'ya gidelim dedim. 35 lira ücret istendi. Taksimetre dedim, o da oralı bile olmadı, aldığı yabancı turist ile oradan ayrıldı. Şaşkındık. Ne yapacağımızı durağın arkasında belediye banklarında eşim ve iki çocuğumla düşünürken durağa yeni gelen iki taksi şoföründen birisi diğerine benimle yaşadıkları sorunu anlattıklarını ve hep birlikte taksimetre açtırmak isteyen hiçbir müşteriyi almayıp turiste çekilen rakamın biraz altında taşıyarak şikayeti önleyeceklerini tartışıyorlardı. Tek bir söz söylemeden oradan ayrılmak zorunda kaldık”