Muğla turizmde olduğu kadar yeraltı zenginlikleriyle dikkat çekmeye başladı. Fethiye ve Köyceğiz'de krom yatakları, il genelinde asbest, doğal taş, demir, grafit, kireç taşı, magnezyum, mangan, kuvars, kükürt ve uranyum ile birlikte Milas'ta çıkan boksit ve kükürt yatakları bölgede en dikkat çeken taşlar olarak biliniyor. Diaspor taşı olarak bilinen ve takı, kimya sanayi, metalürjide kullanılan Zultanit Taşı ise dünyada sadece Milas'ta çıkarılıyor.

MERAKLISI ÇOK

Zümrüt ve elmasla aynı grupta olan bu kristal taşın elbette meraklısı da çok. Doğada kendi kendine renk değiştiren 5 taştan birisi olarak biliniyor. Haberlere genelde kaçırılırken ele geçirilen taş olarak, ya da elindeki maden ruhsatı ile maden arıyormuş gibi görünen kişilerce gizlilikle aranıyor oluşuyla gündeme gelmekte.Takı dünyasında oldukça fazla yere sahip olan bu doğal taş, özellikle erkekler için zultanit taşlı tespih, erkek gümüş yüzük taşı olarak da yaygın kullanılmaktadır.

RENKTEN RENGE GİRİYOR

Zültanit Taşı, taş kayıtlara göre 1980'li yıllardan bu yana madencilikte teknik olarak bilinse de ilk kez 2005 yılında Milas'ta çıkarıldığı belirtiliyor. Işığa göre renk değiştiren taş, gün ışığında mor, eflatun, pembe ve bazen kahverengine dönüşüyor. Floresan gibi doğal sayılmayan ışık altında ise yeşil ve tonlarına bürünüyor. Zultanit, farklı ışıklar altında doğanın çeşitli renklerini yansıtırak sarıdan, şampanya pembesine ya da adaçayı yeşilinden şeftali tonlarına kadar dönüşebiliyor.

TAŞ ESASEN ALÜMİNYUM SLİKAT

Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, taşın aslında alüminyum silikat olduğuna dikkat çekerek, “Çok kullanım alanı var. Genel haliyle kimya sanayi, metalürjide, metal üretiminde alüminyum tedarikinde kullanılıyor. Bu doğal taşın sertlik derecesi 6,5-7 arasında değişiyor. Günümüzden 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan yeryüzü şekilleri son 50 milyon içinde denizaltı volkanizmasının etkisiyle şu an görülen son halini aldığı biliniyor” ifadelerini kullandı.

“DEĞERLİ TAŞ SADECE BU KAYALARDA MEVCUT”

Beyaz, Muğla'nın zengin bir kaynağa sahip olduğunun altını çizerek, “Dünyadaki en değerli mineraller, madenler, cevherler ve termal sular volkanik kayalarda bulunuyor. Muğla'nın derin jeolojik tabakaları tamamen volkanik özlü ve bu nedenle minerolojik açıdan çok zengin. Diaspor adı verilen ve dünyada çok az yerde çıkan değerli taş sadece bu kayalarda mevcut” diye konuştu.