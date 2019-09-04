Dünyanın gözü SÖZCÜ davasında

Türkiye'de gazeteciliğin geleceği için bugün kritik gün.

Bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözü, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıkacak olan SÖZCÜ Gazetesi'nde olacak…

Çünkü delilsiz, belgesiz, tanıksız şekilde FETÖ'cülükle suçlanan, başta gazetemizin sahibi Burak Akbay ve 8 gazeteci için mahkemede son karar verilecek…

Umarız mahkemeden çıkacak karar, demokrasisi güçlü, yargısı bağımsız bir hukuk devleti olduğumuzu ortaya koyar, gazeteciliği ve vicdanları rahatlatır…

Yayın hayatına başladığı 2007 yılından bu yana Atatürk ve Cumhuriyet çizgisinden hiç sapmadan sadece habercilik yapan SÖZCÜ Gazetesi'ne, 19 Mayıs 2017'de algı operasyonu düzenlendi. SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay, İzmir muhabiri Gökmen Ulu, muhasebe elemanı Yonca Yücekaleli ve internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun hakkında “Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla dava açıldı.

İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Hazırlanan ikinci bir iddianameyle bu kez SÖZCÜ Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ile gazetenin internet sitesi Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Koordinatörü Yücel Arı hakkında da aynı suçlama yapıldı. Bu iki dava İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi. SÖZCÜ davasına sonradan atanan duruşma savcısı, avukatların delillerin toplanması, mali yönden inceleme yapılması ve tanıkların dinlenmesi taleplerini göz ardı ederek mütalaasını sundu.

RAPORLAR GÖRÜLMEDİ

Gazetemizin yönetici ve yazarları hakkında, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava sürecinde Atatürk düşmanı bilirkişiye itibar edilip Burak Akbay'ı aklayan bilirkişi raporu görmezden gelindi. Suçlamalar tek tek çürütüldü, suçlayan tanıklar bile olumlu ifade verdi. Şimdi son söz yargının. Dünyanın gözünün çevrildiği tarihi davanın karar duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülecek.