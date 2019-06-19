Dünyanın ilk engelsiz kitabı bir Türk yazardan

Kara mizahın usta kalemlerinden Halime Gürbüz'ün hayatı ti'ye alan, gülümseten deneme ve makalelerinin yer aldığı ‘Görmedim Duymadım Gülüyorum' adlı mizah kitabı hem eğlenceli hem de ciddi bir farkındalık projesi olma yolunda hızla ilerliyor.

“BİLGİSAYAR, TABLET VE AKILLI TELEFONLARDAN DİNLENİP, İZLENEBİLİYOR”

Tebessüm Engel Tanımaz sloganıyla piyasaya çıkan, ‘Görmedim Duymadım Gülüyorum’ adlı mizah kitabı, görme engelliler için yazarı Halime Gürbüz tarafından seslendirildi ve her makaleye özel eğlenceli fon müzikleriyle seslendirildi. İşitme engelli yetişkinler için işaret diline çevrilen kitap, bu yönüyle dünyada bir ilke imza atmış oldu. Kendi içinde sesli kitap olma özelliği de taşıyan Görmedim Duymadım Gülüyorum, www.halimegurbuz.com web sitesi üzerinden bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardan dinlenip, izlenebiliyor.

“TEK BİR ORTAK LİSAN VAR TEBESSÜM”

Gürbüz, yaptığı açıklamada, ilk engelsiz kitabının bir farkındalık oluşturmasını amaçladıklarını belirterek, “Mizah, düşünceyi gökkuşağına rengarenk boyama sanatı. Farklı bir kitapla da bu ilki gerçekleştirdik. Ancak hepimiz biliyoruz ki; tüm dünyada, engelli engelsiz, her dilden milletten insanların tek bir ortak lisanı var. Biz de onu seçtik; tebessümü ve tebessüm engel tanımaz! dedik, tüm yüzlere tebessüm kondurabilmek için kitaba, sözcüklere biraz ses, biraz müzik, biraz da hareket ekledik. İlk olmanın getirdiği zorluklarla oldukça uzun ve tiziz bir hazırlık sürecinin ardından hayalimizi gerçekleştirdik. Umuyorum ki bu kitap, benzer eserlere ve projelere öncülük edip, tüm hayatın ve de kitapların engelsiz olmasına vesile olacak.” şeklinde konuştu.

KİTAP İŞARET DİLİNE DE ÇEVRİLDİ

“Tebessüm Engel Tanımaz! sloganıyla çıktığımız yolda kitabımızı seslendirmenin yanı sıra işaret diline de çevirdik” diyen Halime Gürbüz konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi. Gürbüz, “Ülkemizde dört milyon civarında işitme engelli bulunuyor. İşitme engelli bireylerin ortalama kelime hazinesi yüz elli kelime civarında ve günlük dilde kullanılan her kelimenin karşılığı Türk İşaret Dili'nde bulunmamakta. Bireylerin okuma yazma oranı yüksek olsa da yüzde yetmişten fazlası okuduğunu net olarak anlayamıyor. Dolayısıyla yerleşik kanının aksine işitme engellilerin yazışarak iletişim kurabilmeleri de, kitap okuma alışkanlığı edinmeleri de pek de mümkün olmamakta” dedi.

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu tercümanı Tuğba Sarıçiçek tarafından işaret diline çevrilen kitabın tamamı, görüntülü olarak TİD'den de izlenebilecek.